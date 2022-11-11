Для праздничного настроения: лёгкие комедии про покер на один вечер

Сегодняшний день навсегда останется в истории Украины благодаря освобождению города Херсон. Если не знаете, как отпраздновать и при этом любите покер, рекомендуем к просмотру комедийный фильм на данную тематику.

Комедия – самый подходящий жанр, чтобы добавить праздничного настроения. Эти картины про покер не собирали "Оскаров", но все они сняты по канонам лучших фильмов про карточные игры.

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"7 дней до Вегаса" ("Walk to Vegas", 2019)

Дюк (Винсент Ван Паттен) – бывший актер, который организовал покер в Голливуде. Дела шли неплохо, пока Себастьян (Росс МакКолл) не "отжал" игру, а сам Дюк не вложил 1 000 000 долларов в финансовую пирамиду. Тогда Дюк заключает пари, что за миллион сможет пройти пешком из Лос-Анджелеса в Вегас с рюкзаком на плечах. В этой картине не показаны покерные раздачи крупным планом, но на экране много карт, фишек и атмосфера самой игры.

"Шутка" ("The Grand", 2007)

Главному герою фильма Джеку Фаро (Вуди Харрельсон) в наследство досталось казино. Но он ведёт разгульный способ жизни, загоняя свой бизнес в жуткие долги. Джеку пришлось организовывать покерный турнир в формате "победитель получает всё" с единственным призом 10 000 000 долларов, в котором и сам участвует. Этих денег достаточно, чтобы расплатиться с долгами. Вегас, реальные покерные игроки и много Безлимитного Холдема – этот фильм точно понравится заядлым игрокам.

"Пушки, девушки, азарт" ("Guns, Girls and Gambling, 2012")

В этом фильме очень колоритные персонажи, много юмора, а само названия является пародией на "Карты, деньги, два ствола". Отсылки к жанрам криминального боевика присутствуют в комедийной киноленте. Главному герою по имени Джон Смит (Кристиан Слэйтер) очень сильно не везёт. Его обокрали, девушка бросила, а вся надежда только на покер.