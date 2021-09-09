"Холодний розрахунок" увійшов до списку номінантів Венеційського кінофестивалю. Також на головну нагороду – "Золотого лева" претендуватимуть такі стрічки:

"Сила собаки" (у головній ролі Бенедикт Камбербетч)

"Рука Бога" (фільм про Дієго Марадону)

"Офіційний конкурс" (у головній ролі Антоніо Бандерас)

"Паралельні матері" (у головній ролі Пенелопа Круз)

"Мона Ліза і кривавий місяць" (у головній ролі Кейт Хадсон)

"Спенсер" (у головній ролі Крістен Стюарт)

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Кінострічка про покер "Холодний розрахунок" (The Card Counter) ще не з'явилася у широкому прокаті, але критики вже гідно висловились на основі власних рецензій. Metacritic оцінили роботу 80 балами, Rotten Tomatoes надали 93%.

Сюжет і акторський склад

Ця стрічка дійсно зібрала зірок першої величини: Оскар Айзек, Тиффані Хеддіш, Тай Шерідан, Віллем Дефо, Катерина Беккер, Адріенна Лау. Глядачів чекає трилер про помсту, події якого тісно пов'язані зі світом покеру на максимальних ставках. У центрі сюжету професійний гравець Вільям Телл. Він захопився азартними іграми у в'язниці, а тепер подорожує різними казино, не лишаючи за собою слідів. Та в один момент до нього звертається товариш і їх зусилля об'єднуються заради помсти спільному ворогу.

"Холодний розрахунок": дивіться трейлер

Прем'єра в Україні

Світова прем'єра "Холодного розрахунку" відбулася на Венеціанському кінофестивалі. В українських кінотеатрах стрічка з'явиться у прокаті 23 вересня.