У цьому шоу Хельмут уже встиг розгромити на сотні тисяч доларів двох профі Антоніо Есфандіарі і Даніеля Негреану та легко здолав аматора Ніка Райта, який відмовився продовжувати боротьбу, програвши 50 тисяч баксів.

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Після останньої дуелі глядачі шоу активно вимагали для Хельмута серйознішого суперника ніж Райт і організатори дослухалися. Ймовірно, Дван стане узагалі найсильнішим опонентом Філа на High Stakes Duel, адже на відміну від Есфандіарі та Негреану, спеціалізується саме на хедз-ап матчах. Крім того, у Хельмута і Двана є давня історія протистоянь. Чого варта лише ось ця реакція Філа, коли Том із 10-10 переїхав його тузів:

Чогось подібного напевне варто чекати і цього разу, тож матч буде гарячим. Поєдинок запланований на 25 серпня.