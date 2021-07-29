Філ Хельмут продовжує "грабувати" суперників: на черзі журналіст

"Poker Brat" розібрався із черговим опонентом в рамках High Stakes Duel. Провчивши в хедз-ап битві Антоніо Есфандіарі та Даніеля Негреану, Хельмут обібрав і спортивного коментатора Ніка Райта.

В черговій покерній дуелі на високих лімітах, а гра доходить до блайндів 800/1600 доларів, експерти чітко визначились із фаворитом.

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Суперник Філа Хельмута Нік Райт грає в покер на любительському рівні. Утім, представник медіа таки змусив власника 15 браслетів WSOP добряче попітніти.



Філ Хельмут та Нік Райт / youtube

Дуель тривала 6 годин, а Хельмуту епізодами доводилось підключати свою "білу магію". Захопивши ініціативу, Філ повільно, але впевнено вимотував суперника, поки не дочекався кулера. Нік Райт зібрав флеш зі с’ютовими 7-6, у Хельмута 8-5 тієї ж масті.

Капітуляція коштувала журналісту 50 тисяч доларів. Якщо Райт захоче взяти реванш, змушений уже ризикнути 100 тисячами. Але зважаючи на статистику, експерти Ніку не радять цього робити. Філ Хельмут виграв усі 7 матчів в рамках High Stakes Duel.