Фил Хельмут продолжает "грабить" соперников: на очереди журналист

"Poker Brat" разобрался с очередным оппонентом в рамках High Stakes Duel. Проучив в хедз-ап сражении Антонио Эсфандиари и Даниэля Негреану, Хельмут обобрал и спортивного комментатора Ника Райта.

В очередной покерной дуэли на высоких лимитах, а игра доходит до блайндов 800/1600 долларов, эксперты четко определились с фаворитом.

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Соперник Фила Хельмута Ник Райт играет в покер на любительском уровне. Впрочем, представитель медиа все же заставил владельца 15 браслетов WSOP изрядно попотеть.



Фил Хельмут и Ник Райт / youtube

Дуэль длилась 6 часов, а Хельмуту эпизодами приходилось подключать свою "белую магию". Захватив инициативу, Фил медленно, но уверенно выматывал соперника, пока не дождался кулера. Ник Райт собрал флеш со сьютовыми 7-6, у Хельмута – 8-5 той же масти.

Капитуляция стоила журналисту 50 тысяч долларов. Если Райт захочет взять реванш, то будет вынужден уже рискнуть 100 тысячами. Но учитывая статистику, эксперты Нику не советуют это делать. Фил Хельмут выиграл все 7 матчей в рамках High Stakes Duel.