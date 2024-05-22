Зрозумійте, хто перед вами за одну годину: психологічні лайфхаки Філа Гальфонда

Зірковий покерист і тренер Філ Гальфонд розповів про те, як поведінка суперників за столом може виказати важливу інформацію про них. А згодом вже ви зможете використати отримані знання проти цих опонентів.

Чи працюють стереотипи?

Зазвичай, книжку просять не судити за обкладинкою, але в покері можна. Скажімо, молоді покеристи грають агресивніше, літні люди – тайтовіше. Намотати на вус можна одразу, а далі перевіряти, чи ви все правильно зрозуміли. Іноді можете помилитися, як я одного разу сфолдив проти Білла Кляйна (ще не знаючи його). Впевнений, що гравці у його віці особливо не блефують. Помилився, але анітрохи не шкодую, тому що ґрунтуючись на інформації, якою володів, я все зробив правильно.

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Розмови у грі

Часто гравці самі готові вам все про себе розповісти. Насамперед про те, аматори вони, чи професіонали. Іноді можна ставити потрібні для вас запитання, зазвичай люди охоче відповідають. Також можна дуже багато зрозуміти по тому, як вони обговорюють щойно зіграні роздачі. Якось хлопець, якого я вважав сильним регом, поставив рівер з топпарою, отримав кол, виграв банк і сказав: "Фух, я вже думав, рука не годиться, коли ти заплатив". Сиджу і думаю: "Ого, він сам не знає, навіщо ставив рівер".

Поведінка за столом та як її розуміти

Спостерігайте, як гравці поводяться. Чи спритно шафлять фішками, чи уважно стежать за грою, комфортно їм чи страшно? Іноді людина і має вигляд рега, і спокійна, і з фішками фокуси показує, але грає жахливо. Якщо гравець довго думає перед тим, як поставити контбет у споті, де ставити треба у 100% випадків, значить, він просто не в курсі. Отже, малоймовірно, що він профі.

Шоудауни

Найважливіший пункт, ніщо більше не дає стільки важливої ​​інформації. Якщо людина цілу годину робить ставки і забирає банки – це може бути хороший ран. Не робіть жодних висновків про гру опонента, доки не бачили його карти. Шоудауни – це абсолютне золото. Намагайтеся не пропускати їх навіть у роздачах, де самі сфолдили на префлопі.

Як бачать вас опоненти?

Вони будуть оцінювати, як ви виглядаєте, що кажете, як поводитеся з картами та фішками. Вашу гру за першими роздачами, які побачать. Якщо ви одразу покажете великий блеф, багато хто "повісить"на вас залізобетонний нотс "блефун". Навіть якщо за наступні 4 години ви ніколи не поставите без натсу, він навряд чи зміниться. Тут є про що подумати!

115 тисяч доларів за вечір

Зірковий український покерист Андрій Держипільський зумів потрапити одразу за три фінальні столи різних турнірів упродовж одного вечора. Загалом українець заробив близько 115 тисяч доларів.