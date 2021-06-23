На шляху до фіналу ці хлопці вибили іменитих опонентів. Фін залишив за бортом змагання Стефана Буракова і Сема Грінвуда, Айві розібрався зі Стівом Чідвіком та Крісом Круком.

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Доволі несподівано у фінальному хедз-апі боротьби не вийшло. Айві буквально катком проїхався по своєму суперникові. Для оформлення чемпіонства Філові вистачило двох з половиною годин.

За регламентом турніру, матч тривав до трьох перемог когось із учасників. Американець розгромив Антоніуса 3:0. Філ заробив 400 тисяч доларів призових, Патрік — вдвічі менше, 200 тисяч баксів.