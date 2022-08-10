На стрімінговій платформі PokerGo з'явилося нове шоу кеш-ігор No Gamble, No Future, яке організували Джефф Платт і Брент Хенкс. У першому сезоні за столами зібралися цікаві персонажі зі світу покеру – Ерік Перссон, Гарретт Адельштейн, Жан-Роберт Белланд та інші.

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У третьому епізоді відбулася поки що найцікавіша роздача нового шоу. Ерік Перссон та Метт Хенкс розіграли банк 830 600 доларів. Перший відомий своїми скандальними витівками, можливо саме тому Хенкс і наважився на серйозний блеф.

Персон зарейзив руку К-К, Хенкс вирішив захиститися з 10-7o. На борді Q-4-7 із двома бубновими картами гравці зіграли бет-бет. На тьорні дилер поклав ще одну бубну і Хенкс вирішив грати чек-рейз, роздувши банк до 268 800 доларів. Шістка на рівері могла потенційно розширити силу руки Хенкса до фул-хаусу, але Перссона олл-ін не зупинив.

Банк 830 600 доларів став приємним бонусом для власника казино Maverick Gaming, а от Хенксу ще пощастило, що половину цієї суми він зумів відіграти протягом шоу, добравши з фулл-хаусом проти тріпса Алана Кітінга.