Українці підкорили покерну Прагу: кілька трофеїв і понад 40 призових місць

Наші покеристи плідно виступили на етапі EPT у столиці Чехії. Зокрема, двоє українських спортсменів вибороли почесну "піку".

В Празі фінішував етап Європейського покерного туру – однієї із найбільш престижних серій континенту. Традиційно до столиці Чехі приїхало чимало українських покеристів і не перебували тут у ролі статистів.

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Олег Васильченко, постійний учасник фінальних столів на етапах EPT, з п’ятої спроби таки підкорив один із турнірів серії. Українець тріумфально виступив в івенті Mystery Bounty з бай-іном 10 200 євро. Почин Васильченка згодом підтримав Артем Тулюпа, який не мав рівних в івенті Mystery Bounty з бай-іном 500 євро.



Етап EPT У Празі / Фото PokerNews

Одразу кілька призових місць у Празі оформив відомий український регуляр Андрій Держипільський. Зокрема, він показав найкращий результат серед наших в Main Event – 69 місце. Численне представництво від України побачили в турнірі Eureka Main Event, де одразу 14 наших спортсменів фінішували "у грошах". Загалом на чеському етапі EPT українці оформили понад 40 фінішів в зоні ITM.