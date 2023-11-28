Покер – це не лише про круті призові, довгі роздуми і незворушний покерфейс. Інколи у нього грають заради розваги і видовища, приправивши екстремальною складовою.

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Рогатий іде в олл-ін

Законодавці гри американці вирішили навчити покеру бика. "Науку", звісно, беремо у лапки та й сумнівно, що хтось би ризикнув чогось учити такого представника фауни. Словом, розлючену тварину випускають на арену, де посередині кілька чоловіків грають у покер. Така собі суміш гри з родео, чи коридою.



Покерна корида / Фото Racked

Започаткували таку моду у в’язниці "Ангола" поблизу Сан-Франциско. Там такі забави організовують ще зі середини минулого століття, а локальні турніри еволюціонували до цілком прибуткового бізнесу. Керівництво закладу побудувало трибуни, де збирається чимало люду. Правила прості – перемагає не той, хто добре блефує, чи збере найбільше фішок, а той, хто найдовше всидить на кріслі.

Ставка – бюстгальтер

Не потрібно заперечувати і ховати очі. Багато хто з читачів бодай раз у житті грав у карти на роздягання. А раптом це був саме покер. В США для тих, кому немає що приховувати, влаштовують цілком офіційні турніри. А якихось 20 років тому навіть ціле телешоу запустили – Strip Poker Invitational.





Стріп-покер / Фото WWE

Вела цей мегапопулярний серед чоловічої аудиторії проект гаряча Кармен Електра. Як можна здогадатись, і за столом було на що подивитись.

Розпочинали дівчата гру в одязі, але з кожним програшем учасниці ставали усе більш "відкритими", аж поки всі красуні не залишались топлес. Переможниця шоу, яке недовго проіснувало через цензуру, забирала 50 000 доларів.

Покер на колесах

А цей різновид покеру для любителів швидкої їзди на двоколісних залізних конях. В США гру поєднали із байкерською романтикою. Представники цієї субкультури влаштовують мотопробіги-квести містами Америки, збираючи карти у різних спеціальних локаціях. Перемагає той, хто покаже найсильнішу комбінацію.



Покерний мотопробіг / Yacht Bikers Poker Run

Один із таких фестивалів покеру на колесах у 2009 році навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найбільш масовий мотопробіг. Тоді в подорож за комбінаціями вирушили 2000 байкерів із 22 міст США. Усі зібрані кошти віддали до фонду допомоги пожежникам, які постраждали на службі.