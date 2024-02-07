Від 5 доларів до 100 тисяч за кілька місяців: крок, що змінив життя Джея Пателя

Світ покеру сповнений неймовірними історіями успіхами. Нещодавно головним героєм однієї з таких став британський гравець Джей Патель.

Усього кілька місяців тому Патель ще не мав чим похвалитися у власній покерній кар’єрі. Він регулярно брав участь в онлайн-турнірах за 5 доларів, але навіть на такому низькому рівні не хапав зірок з неба.

До теми Філ Хельмут оголосив війну маскараду: легенда звинуватив суперника у чітерстві

Втім, днями Джей сенсаційно став чемпіоном Головної події 2024 London Poker Festival, заробивши понад 79 тисяч фунтів (близько 100 тисяч доларів).

Як з’ясувалося, цей успіх був зовсім не випадковим. Річ у тім, що, розчарувавшись у власних результатах, Патель вирішив звернутися до відомого британського гравця і тренера Джеймі Ніксона. Інвестиції, що їх Джей вклав у тренування окупилися багаторазово і неймовірно швидко.

Загалом Головна подія 2024 London Poker Festival з бай-іном 700 фунтів зібрала 822 учасники, тож шлях Пателя до перемоги був зовсім непростим. Хай там як, у хедз-апі він розібрався із Давідом Костелло і таки завоював омріяний перший трофей у кар’єрі.

Український чемпіон WPT

Представник України Яків Сизганов став переможцем Головної події етапу WPT Prime у французькому Екс-ан-Провансі. Цей успіх приніс Якову 133 400 євро призових.