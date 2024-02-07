От 5 долларов до 100 тысяч за несколько месяцев: шаг, изменивший жизнь Джея Пателя

Мир покера полон невероятными историями успехами. Недавно главным героем одной из таких стал британский игрок Джей Патель.

Всего несколько месяцев назад Пателю еще нечем было похвастаться в собственной покерной карьере. Он регулярно участвовал в онлайн-турнирах за 5 долларов, но даже на таком низком уровне не хватал звезд с неба.

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Впрочем, на днях Джей сенсационно стал чемпионом Главного события 2024 London Poker Festival, заработав более 79 тысяч фунтов (около 100 тысяч долларов).

Как выяснилось, этот успех был совсем не случайным. Дело в том, что, разочаровавшись в собственных результатах, Патель решил обратиться к известному британскому игроку и тренеру Джейми Никсону. Инвестиции, что их Джей вложил в тренировки окупились многократно и невероятно быстро.

В общем Главное событие 2024 London Poker Festival с бай-ином 700 фунтов собрало 822 участника, так что путь Пателя к победе был совсем непростым. Как бы там ни было, в хедз-апе он разобрался с Давидом Костелло и таки завоевал желанный первый трофей в карьере.

Украинский чемпион WPT

Представитель Украины Яков Сизганов стал победителем Главного события этапа WPT Prime во французском Экс-ан-Провансе. Этот успех принес Якову 133 400 евро призовых.