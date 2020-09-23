Андрій Любовецький та Денис Чуфарін позмагаються за головний приз у 1,5 мільйона доларів.

Дворазовий чемпіон світу з матч-покеру у складі збірної України Андрій "Andre_Hansen" Любовецький і відомий вітчизняний покер-про Денис "SantaZzz" Чуфарін пробилися за фінальний стіл Головної події Чемпіонату світу з онлайн-покеру. Тепер їх чекає вирішальний бій з серйозними суперниками, переможець якого отримає 1,5 мільйона доларів.

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У Мейн Івенті Чемпіонату світу з онлайн-покеру з гарантованим призовим фондом 10 мільйонів доларів зареєструвалося 1436 унікальних гравців, серед яких, звичайно ж, виявилося чимало професіоналів зі світовим ім'ям, як-от Федір "CrownUpGuy" Хольц або торішній тріумфатор Фрейзер "BigBlindBets" Рассел. Крім них за столами можна було побачити таких шанованих покеристів, як Артур "mararthur1" Мартиросян, Олександр "joiso" Костріцин, Стефан "Stefan11222" Бураков та інших не менш відомих у ком'юніті спортсменів.

Якщо для Любовецького турнір складався більш-менш рівно, то Денису Чуфаріну довелося показати хист у префлоп-порівняннях. Топовий гравець у 6+ Холдем зміг вистояти в декількох великих роздачах, які й дали йому комфортний стек. Потрапивши за фіналку, наші покеристи вже гарантували собі щонайменше по 100 тисяч доларів призових! Але навряд чи вони будуть зупинятися на цьому.



Денис Чуфарін

На старі фіналу у Andre_Hansen буде четвертий стек — 41 580 949 фішок (52 ББ), а в активі SantaZzz сьомий стек — 15 899 972 фішки (20 ББ) , що дає їм неабиякі шанси на перемогу.

Змагання відновиться сьогодні о 20:05 за Києвом! Бажаємо успіхів нашим гравцям!