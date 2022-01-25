До 100 000 гривень за одну роздачу: на PokerMatch відбудеться акція "Козирні комбінації"

На початку лютого провідна українська покерна платформа готується до сплеску активності за кеш-столами. На PokerMatch стартує акція "Козирні комбінації", де за лічені секунди можна виграти кругленьку суму.

Акція "Козирні комбінації" на PokerMatch триватиме з 1 по 13 лютого, а максимальний приз становитиме 100 000 гривень.

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Розіграш подарунків чекає на спортсменів за будь-якими кеш-столами з Холдему на лімітах від 1/2 гривні. Козирну карту, яка гарантує грошову винагороду, отримають гравці, які зберуть сет, фул-хаус, або каре із кишеньковою парою дня. Чим сильнішою буде комбінація, тим вища ймовірність випадання крутішого призу.

Підняти власні шанси можна також завдяки збільшенню кеш-ліміту. Граючи на блайндах від 25/50 гривень, можна претендувати на найбільш ласий шмат пирога – 100 000 гривень за одну роздачу. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.