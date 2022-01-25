До 100 000 гривен за одну раздачу: на PokerMatch состоится акция "Козырные комбинации"

В начале февраля ведущая украинская покерная платформа готовится к всплеску активности за кэш-столами. На PokerMatch стартует акция "Козырные комбинации", где в считанные секунды можно выиграть кругленькую сумму.

Акция "Козырные комбинации" на PokerMatch пройдет с 1 по 13 февраля, а максимальный приз составит 100 000 гривен.

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Розыгрыш подарков ждет спортсменов за любым кэш-столом Холдема на лимитах от 1/2 гривны. Козырную карту, гарантирующую денежное вознаграждение, получат игроки, которые соберут сет, фулл-хаус или каре с карманной парой дня. Чем сильнее будет комбинация, тем выше вероятность выпадения крутого приза.

Поднять свои шансы можно также благодаря увеличению кэш-лимита. Играя на блайндах от 25/50 гривен, можно претендовать на самый лакомый кусок пирога – 100 000 гривен за одну раздачу. Более подробная информация – на официальном сайте PokerMatch.