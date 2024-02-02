Коулмен виграв найдорожчий турнір року, розкрутившись майже з нуля

Зірковий покерист Девід Коулмен виграв шостий турнір престижної серії PokerGo Cup-2024. Завдяки цьому успіху він ще більше зміцнив своє лідерство у загальному заліку серії.

Це був перший турнір PokerGo Cup у 2024 році, за вхід в який покеристам довелося заплатити аж 15 тисяч доларів. Охочих викласти таку суму виявилося трохи більше ніж пів сотні.

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Перемога далася Коулмену, м’яко кажучи, непросто. Коли, у грі залишалося четверо людей його стек скоротився до лише 2,5 блайнда. Втім, це лише додало американцю мотивації. Коулмену вдалося чотири (!) рази поспіль виграти ол-іни проти суперників, коли його турнірна доля висіла на волосині. В одній з цих роздач його К-9 "переїхали" К-К Ділана ДеСтефано.

Зрештою, саме з ДеСтефано Коулмен зійшовся у хедз-апі і практично не залишив землякові шансів. У ключовій роздачі Девід розкусив відчайдушний блеф опонента.

Ця перемога принесла Коулмену не лише 302 тисячі доларів призових, але й дозволила зміцнити лідерство у загальному заліку серії. Найближчого переслідувача Джонатана Літтла він випереджає на 70 очок.

Що відомо про Девіда Коулмена Американець Девід Коулмен з 2015 року професійно грає у покер. За цей час він виграв майже 4 мільйони доларів у живих змаганнях. Втім, саме 2024-й може стати проривним для Девіда. Трохи більше ніж за місяць він встиг виграти вже чотири різних турніри.

Відомого покериста підозрюють у злочині

Зірковий гравець Ентоні Зінно став фігурантом скандалу. Інший покерист, Корел Теум, звинуватив Зінно у крадіжці 19 тисяч доларів. Справою уже займається поліція.