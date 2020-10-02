Найбільший український покер-рум підготував круті подарунки для своїх гравців.

Осінь — це нудно? Нічого подібного! PokerMatch взяв на себе організацію розваг і підготував шалений список з акцій, подій та супертурнірів!

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Починає хіт-парад жовтня мегатурнір "День захисника України". Незважаючи на скромний бай-ін в 1 гривню, його призовий фонд складе 1 000 000 гривень! Відсвяткувати цей день і поборотися за перемогу можна 14 жовтня о 19:00 за київським часом.



Турнір Boom-Boom

До 12 жовтня у вас є чудова нагода позмагатися за круті призові та трофеї на серії нокаут-турнірів Boom-Boom PKO. Гравців чекає величезна кількість івентів з Холдему, Омахи та Китайського покеру, загальна гарантія яких перевищить 13 000 000 гривень! На додаток до грошових призів чемпіони регулярних турнірів отримають пам’ятні медалі, а тріумфатори Мейн Івентів піднімуть над головою чемпіонські пояси!

Також PokerMatch запрошує усіх взяти участь у новій рейк-гонці "Два лимони" з загальним гарантованим призовим фондом 2 000 000 гривень. Учасникам треба набрати найбільшу кількість залікових очок за кешевими столами Холдему й Омахи, щоб поборотися за призи в двотижневих лідербордах. За умовами акції покеристи зможуть змагатися у різних лігах, відповідно до лімітів, на яких вони грають.



Рейк-гонка "Два лимона"

Також гідна найпильнішої уваги акція "Шлях до мільйона", в якій можна реально стати мільйонером! Гравцям потрібно всього лише награвати 50 гривень рейку щодня та заробляти очки у спеціальному хедз-ап-турнірі. Перша сотня спортсменів гарантовано отримає свій приз — від 2500 гривень до мільйона!

Уже звичні акції теж порадують завсідників PokerMatch. Спортсмени змагатимуться в акціях "Володар Зодіаків", "Омахолог" та в "Суботніх тренуваннях" із призовим фондом 200 000 гривень.

Щодня в акції "Безкоштовні гроші" можна отримати безкоштовно гейм-бонус та перетворити його на реальні гроші.

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