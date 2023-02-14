Даніель Зак – найкращий на серії PokerGO Tour зі змішаних ігор

У Лас-Вегасі завершилася серія PGT Mixed Games. У загальному заліку фестивалю перемогу здобув американський покерист Даніель Зак, вигравши за тиждень понад 500 000 доларів.

Це був уже другий чемпіонат PGT цього року, але у студії Poker GO вперше змагалися любителі змішаних ігор. Дебютний турнір фестивалю з HORSE з бай-іном 10 300 доларів виграв відомий покер-про Шон Діб.

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Нікому з учасників не вдалося стати мультичемпіоном, проте найстабільнішу гру на серії показав Даніель Зак. Американець взяв участь у 8 турнірах, оформивши 5 ITM на загальну суму 524 000 доларів призових. До того ж йому вдалося це зробити у 5 турнірах поспіль:

Event 3: Triple Stud Mix – 84 000 доларів (3 місце)

Event 4: Big Bet Mix – 27 600 доларів (8 місце)

Event 5: Triple Draw Mix – 34 500 доларів (7 місце)

Event 6: Dealer's Choice – 33 600 доларів (6 місце)

Event 7: 10-Game Championship – 345 000 доларів (3 місце)

До цього успіхи Зака були пов'язані переважно зі Світовою серією покеру. Він тричі вигравав браслет WSOP, має понад 3 000 000 доларів призових та 69 ITM на серіях. З появою PGT Mixed Games американець розширив свій турнірний арсенал.

Зазвичай я не беру участі у турнірах за межами Світової серії покеру, але зробив виняток для змішаних ігор. Якщо PGT Mixed Games буде традиційним, напевно приїжджатиму сюди завжди, – зізнався Даніель Зак.

Серед інших тріумфаторів PGT Mixed Games варто відзначити таких легендарних покеристів як Елі Елезра та Джейсон Мерсьє. Наступний етап у рамках PokerGo Tour відбудеться у березні.