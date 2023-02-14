Даниэль Зак – лучший на серии PokerGO Tour по смешанным играм

В Лас-Вегасе завершилась серия PGT Mixed Games. Победу в общем зачёте фестиваля одержал американский покерист Даниэль Зак, выиграв за неделю более 500 000 долларов.

Это был второй чемпионат PGT в этом году, но впервые в студии Poker GO соревновались любители смешанных игр. Дебютный турнир фестиваля по HORSE с бай-ином 10 300 долларов выиграл известный покер-про Шон Диб.

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Никому из участников не удалось стать мультичемпионом, но самую стабильную игру на серии показал Даниэль Зак. Американец сыграл 8 турниров, оформив 5 ITM на общую сумму призовых 524 000 долларов. Причём сделать ему это удалось в 5 турнирах подряд:

Event 3: Triple Stud Mix – 84 000 долларов (3 место)

Event 4: Big Bet Mix – 27 600 долларов (8 место)

Event 5: Triple Draw Mix – 34 500 долларов (7 место)

Event 6: Dealer's Choice – 33 600 долларов (6 место)

Event 7: 10-Game Championship – 345 000 долларов (3 место)

До этого успехи Зака были связаны в основном с Мировой серией покера. Он трижды получал браслет WSOP, имеет более 3 000 000 долларов призовых и 69 ITM. С появлением PGT Mixed Games американец расширил свой турнирный арсенал.

Обычно я не участвую в турнирах за пределами Мировой серии покера, но сделал исключение для смешанных игр. Если PGT Mixed Games будет традиционным, наверняка буду приезжать сюда и дальше, – признался Даниэль Зак.

Среди других триумфаторов PGT Mixed Games стоит отметить таких легендарных покеристов как Эли Элезра и Джейсон Мерсье. Следующий этап в рамках PokerGo Tour состоится в марте.