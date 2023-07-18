Визначився новий чемпіон світу з покеру: скільки заробив переможець Main Event WSOP

Головна покерна інтрига цього літа розкрита. Чемпіоном Main Event WSOP-2023 став американець Даніель Вейнман, який отримав рекордну суму призових.

Головна подія Світової серії покеру виправдала очікування організаторів WSOP. Турнір Main Event зібрав рекордну кількість учасників – 10 043, та, відповідно, найбільший призовий фонд – 93 399 900 доларів.

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Нагадаємо, що втретє в історії за фінальним столом Main Event WSOP грав українець. Руслан Придрик посів 5 місце, отримавши рекордні у своїй кар'єрі 2 400 000 доларів. У фінальній сутичці за титул чемпіона світу змагалися 3 американців.

Найпомітнішою фігурою був Адам Уолтон, який намагався грати дуже агресивно попри найменший стек. Коли він отримав 8-8, то запушив 84 ВБ у відповідь на сквіз Даніеля Вейнмана. Ця роздача фактично й визначила майбутнього чемпіона, оскільки у Вейнмана були тузи.

Учасники хедз-апу Даніель Вейнман та Стівен Джонс / Фото PokerNews

Маючи 3-разову перевагу за фішками над Стівеном Джонсом, Вейнману не склало труднощів дотиснути суперника. Хедз-ап тривав 23 роздачі. Після чого на флопі J-5-2 Джонс пішов ва-банк із рукою J-8, а Вейнман натиснув кол із K-J. Переможець Main Event WSOP отримав неймовірні 12 100 000 доларів призових.

Чесно кажучи, я не любив турнір Main Event. Я грав у ньому 15 років поспіль, але щоразу вилітав і розчаровувався. Виграти такий турнір – нереальні відчуття. Кілька разів були ситуації, де мені пощастило, – прокоментував новий чемпіон світу.

Даніель Вейнман – не новачок у світі покеру. Торік він виграв перший браслет WSOР у турнірі з Омахи, а його загальна кількість призових в офлайні до перемоги на Main Event WSOP складала понад 3 700 000 доларів. Тепер із 15 857 357 доларами призових він посідає 59 місце у списку найприбутковіших гравців світу All Time Money List.

"Гаряче" привітання для чемпіона / Фото pgt.com