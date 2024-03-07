Негреану знову пролетів повз трофей – 100 тисяч доларів компенсації

У Лас-Вегасі триває престижна покерна серія PGT Tour. Зірковий канадець Даніель Негреану вже кілька разів був близьким до трофея, та поки все ще залишається без чемпіонської нагороди.

Черговий хороший шанс в Негреану був у турнірі №7 з бай-іном 10 200 доларів. Покеристи змагалися у дисципліні Dealers Choice (при кожній роздачі той, хто сидить на батоні, обирає в який саме вид покеру гратимуть цього разу).

До теми Мільйони гривень щотижня: українець домінує в престижному онлайн-турнірі

На фінальний стіл Даніель заходив чіп-лідером, на відміну від іншої суперзірки покеру Філа Хельмута. "PokerBrat" мав найкоротший стек серед фіналістів і першим покинув стіл, заробивши 37 600 доларів за п’яте місце.

Зрештою у хедз-апі Негреану зійшовся з Філіпом Штернгаймером, втім, на ту мить канадець уже не був чіп-лідером, суттєво відстаючи від опонента за кількістю фішок. Нівелювати це відставання Даніелю так і не вдалося, тож – лише друге місце. Непоганою компенсацією за розчарування стали понад 100 тисяч доларів призових. Чемпіон, Філіп Штернгаймер, отримав 164 500 баксів.

Результати фінального столу турніру №7 Dealers Choice на PGT Tour

Філіп Штернгаймер (Велика Британія) – 164 500 доларів Даніель Негреану (Канада) – 103 400 Адам Фрідман (США) – 68 150 Макс Колман (США) – 49 350 Філ Хельмут (США) – 37 600

Перший трофей Хольца

Зірковий покерист Федір Хольц здобув дебютний титул у 2024 році. Німець тріумфував на турнірі престижної хайролерської серії Triton Poker, заробивши майже 800 тисяч доларів.