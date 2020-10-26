Впродовж останніх півстоліття про покер не писав лише лінивий. Аманда Ботфельд, аби не загубитись у численній когорті спеціалізованих авторів, відзначилась оригінальністю. Американка опублікувала "Покерний гід для жінок".

Авторка переконує, попри однозначну назву, буде що почерпнути із книги і тим, хто не носить спідниці. Це ж підтвердили і рецензенти, які підсумували, що "Покерний гід для жінок" – інформативна і водночас розважальна література для представників усіх статей.

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Неабияку роль Аманда Ботфельд відвела у книзі ілюстраціям, а зміст авторка доносить максимально просто і доступно. Словом, книга буде до душі і початківцям. Не має великого ігрового досвіду і сама американка, відтак, під час роботи над "Покерним гідом для жінок", звернулась за допомогою до кількох експертів.



"Покерний гід для жінок". Фото: twitter Аманди Ботфельд

Зокрема, свою лепту у книгу внесла одна із найбільш успішних покеристок сучасності Крістен Бікнел. Долучився до написання і колишній агент ФБР Джо Наварро, який поділився професійними навичками із розуміння мови тіла. А от Доктор Трістія Карднер розповіла авторці про взаємозв’язок покеру та неврології.