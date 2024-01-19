Риболовля за покерним столом: Даг Полк проведе унікальний турнір

Організатори поєднають у змаганнях одразу три ремесла. Крім покеру та риболовлі, учасники демонструватимуть свою майстерність у грі в гольф.

Даг Полк, успішний покерист і співвласник покерного клубу The Lodge Card Club, запрошує на перший в історії турнір, в якому поєднають риболовлю, а також гру в гольф і покер.

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Участь у турнір, який відбуватиметься з 9 по 24 березня в Остіні, коштуватиме 1 500 доларів. Змагання будуть командними. Спочатку спортсмени закинуть вудки, потім пройдуть 18 лунок на полі для гольфу, насамкінець сядуть за покерні столи. До вирішальної стадії змагань проб’ються лише 5 найкращих колективів.



Даг Полк / Фото PokerNews

Ідея поєднати покер із гольфом не нова – в 2011 році такий турнір провели на серії PCA. Утім, завдяки Дагу Полку, сюди уперше долучили риболовлю.