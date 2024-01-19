Рыбалка за покерным столом: Даг Полк проведет уникальный турнир

Организаторы объединят в соревнованиях сразу три ремесла. Кроме покера и рыбалки, участники будут демонстрировать свое мастерство в игре в гольф.

Даг Полк, успешный покерист и совладелец покерного клуба The Lodge Card Club, приглашает на первый в истории турнир, в котором объединят рыбалку, а также игру в гольф и покер.

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Участие в турнире, который пройдет с 9 по 24 марта в Остине, будет стоить 1 500 долларов. Соревнования будут командными. Сначала спортсмены закинут удочки, затем пройдут 18 лунок на поле для гольфа, наконец сядут за покерные столы. К решающей стадии соревнований пробьются только 5 лучших коллективов.



Даг Полк / Фото PokerNews

Идея объединить покер с гольфом не нова – в 2011 году такой турнир провели на серии PCA. Впрочем, благодаря Дагу Полку, сюда впервые приобщили рыбалку.