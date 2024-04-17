Повернення легенди: Корнут вперше за 3 місяці сів за стіл і виграв понад 100 тисяч доларів

Зірковий американський покерист Ченс Корнут повернувся до гри після тримісячної паузи. Буквально одразу після камбеку Ченсу вдалося виграти престижний турнір.

На початку 2024 року Корнут оголосив про те, що бере паузу в живій грі. Як з’ясувалося нещодавно, зовсім від покеру американець на цей час не відсторонився.

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Натомість разом з іншим зірковим гравцем Алексом Фоксеном він працював над створення нового навчального курсу для школи покеру Chip Leader Coaching. Кажуть, головна мета програми – показати чіткий шлях до виграшу чемпіонського браслета Світової серії (WSOP).

Хай там як, за час підготовки курсу Ченс, вочевидь, лише прокачав власні і без того солідні навички. Корнут виграв вже перший свій турнір після паузи – хедз-ап чемпіонат з бай-іном 10 тисяч доларів у рамках серії Seminole Hard Rock Poker Showdown. У фіналі він переграв Скотта Бамштайна і заробив 133 тисяч доларів призових. Віцечемпіону дісталося удвічі менше.

Що відомо про Ченса Корнута Ченс Корнут – професійний американський покерист, який за кар’єру виграв понад 15 мільйонів доларів лише в живих турнірах. В активі Корнута також три браслети WSOP (2010, 2018, 2021).

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