Чемпіон світу зі швидких шахів 2018 року Данило Дубов зізнався, що після завершення кар’єри може стати професійним покеристом.

Відомо, що чимало покеристів добре грають в шахи і навпаки: навіть елітні гросмейстери регулярно беруть участь у покерних турнірах. Одними з найуспішніших серед них вважають росіян Олександра Грищука, Яна Непомнящого і Данила Дубова.

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Чемпіон світу зі швидких шахів навіть переконував, що в його виді спорту фортуна грає меншу роль, ніж в покері. Тепер Дубов зізнався, що уже знає, що робитиме після завершення шахової кар’єри:

Займатимуся покером. Я ж і так уже давно граю в різних турнірах. Здебільшого онлайн, але бувало й наживо. Мені цікаве усе пов’язане з математикою. Варто розуміти, що справжній покер — то не фільм про Джеймса Бонда, де костюм з метеликом, красива дівчина, роял-флеш і ти переміг.

24-річний шахіст зізнався, що дружить з багатьма професійними покеристами, які працюють над рівнем своєї гри по 12 годин на добу. Як і в шахах, гравці мусять тренувати пам’ять. На думку Дубова, в покері геть небагато романтики, зате чимало праці і психологічного тиску.