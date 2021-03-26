Букмекери приймають ставки на те, чи стане PokerMatch найпопулярнішим покер-румом у світі

Завдяки суттєвому збільшенню ігрового трафіку, провідна українська платформа PokerMatch увірвалась в когорту лідерів світового покеру. Вочевидь, на цьому компанія не зупиниться – натякають експерти із букмекерської сфери.

Амбітний український покер-рум PokerMatch систематично тішить своїх клієнтів різноманітними акціями, завдяки чому уже здатен кинути виклик за популярністю старожилам онлайн-покеру. Букмекери відтак, внесли у свою лінію ставку на те, чи зможе український рум посісти перше місце в рейтингу PokerScout. Дати свій прогноз на непересічну подію можна, зокрема, на PariMatch.

Читайте також: Як заробити понад 200 тисяч гривень за кілька хвилин: на PokerMatch впав історичний джекпот

Суттєвий прогрес PokerMatch в останні дні зумовлений, насамперед, унікальною акцією для кеш-гравців Miner’s Jackpot, де за ставку в 1 копійку є нагода зірвати джекпот у 100 000 гривень. Щодня за спеціальними кеш-столами акції грають понад 8 000 покеристів і їхня кількість збільшується.

Також чималий ажіотаж викликає уже традиційний турнір "Mega KO", який 10 квітня утретє збере покеристів в боротьбі за фантастичні призові.