Бруна Унсуета: зухвала бразилійка, що зводить з розуму суперників за покерним столом

Жінки нарівні з чоловіками змагаються за високі місця та гучні перемоги у покері. При цьому саме представниці прекрасної статі вважаються більш спостережливими, застосовуючи свою незбагненну жіночу інтуїцію.

Жінок у покері часто можуть недооцінювати, через що сильні гравчині навпаки отримують перевагу. Маючи відмінні навички та підготовленість, дівчата з легкістю конкурують з чоловіками за покерним столом.

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Бразилійка Бруна Унсуета користуються всіма можливими перевагами. У себе на батьківщині вона є популярною блогеркою, змагаючись у багатьох покерних турнірах і серіях на просторах Латинської Америки. На її рахунку майже 40 000 доларів призових у живих подіях.

Бруна Унсуета / Фото bolavip.com

Цьогоріч Бруна Унсуета двічі ставала чемпіонкою недорогих турнірів на серіях Latin American Poker Tour (LAPT) в Уругваї та Brazilian Series of Poker (BSOP) у Сан-Паулу. Ефектна красуня ділиться своїми успіхами в інстаграм, де у неї понад 2,5 мільйона підписників.

В атмосфері жартів та веселощів за покерним столом Бруна Унсуета почувається як риба у воді. Вона каже, що покер їй приносить величезне задоволення. Значних перемог у кар'єрі бразилійки поки що не було, але щоб грати ще краще, Бруна почала зустрічатися з покеристом Філіпе Балабаном.

Бразилійка Бруна Унсуета / Фото з її соцмереж



