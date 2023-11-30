Бруна Унсуэта: дерзкая бразильянка, сводящая с ума соперников за покерным столом

Женщины наравне с мужчинами соперничают за высокие места и громкие победы в покере. При этом именно представительницы прекрасного пола считаются более наблюдательными, применяя свою непостижимую женскую интуицию.

Женщин в покере часто могут недооценивать, из-за чего большинство из них могут извлечь наоборот получают преимущество. Имея отличные навыки и подготовленность, девушки с легкостью конкурируют с мужчинами за покерными столами.

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Бразильянка Бруна Унсуэта пользуются всеми возможными преимуществами. У себя на родине она является популярной блогершей, участвуя во многих покерных турнирах и сериях на просторах Латинской Америки. На ее счету почти 40 000 долларов призовых в живых турнирах.

Бруна Унсуэта / Фото bolavip.com

В этом году Бруна Унсуэтта дважды становилась чемпионкой недорогих турниров на сериях Latin American Poker Tour (LAPT) в Уругвае и Brazilian Series of Poker (BSOP) в Сан-Паулу. Эффектная бразильянка делится своими успехами в инстаграм, где у нее более 2,5 миллиона подписчиков.

В атмосфере шуток и веселья за покерным столом Бруна Унсуэта чувствует себя как рыба в воде. Она говорит, что покер ей приносит огромное удовольствие. Крупных достижений в карьере бразильянки пока нет, но чтобы играть еще лучше, она выбрала себе в парни покериста Филипе Балабана.

Бразильянка Бруна Унсуэта / Фото из ее соцсетей



