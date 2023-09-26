Патрік Леонард неодноразово визнавався найкращим онлайн-гравцем року. За свою професійну кар'єру британський покерист виграв понад 16 000 000 доларів. Серія WCOOP – одна з найулюбленіших для "pads1161". Торік під час змагань він навіть збирав гроші для України.

Читайте також Нова королева покеру: відома шахістка Александра Ботез втерла носа професіоналам

Патрік Леонард обіцяв віддати 25% виграних грошей з лідербордів серії. Оскільки сума виявилася незначною, він вирішив провести ще й благодійний стрім. Загалом на допомогу Україні британець пожертвував суму у розмірі 18 125 доларів.

Цьогоріч Патрік Леонард знову грає WCOOP. Останні дні серії виявилися для нього дуже успішними. Британець оформив 2 перемоги й тепер він 14-разовий чемпіон WCOOP. Один із титулів "pads1161" виграв у турнірі $109 Fixed-Limit Holdem 6-Max, інший – у дорогій події $5,200 World Championship of Heads-Up NLHE. У фінальному хедз-апі Леонард здолав бразильця Яго Савіно.