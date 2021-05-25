Бруно зміг випередити дует португальців Руя Ферейру та Жоау Вієру і заскочив на четверте місце рейтингу. Лише трохи його випереджає канадець з ніком "SirWatts".

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На вершині уже звично борються монстри онлайн-покеру фін Самі Келопуро та бразилець Юрій Мартінс. Наразі статус-кво зберігається: Юрій втримує невеличку перевагу над Самі.

Відзначимо, що зірковий швед Ніклас Астедт ніяк не може набрати форму. Він посідає 37 місце в списку. Нещодавно "Lena900" втратив статус найуспішнішого онлайн-гравця в історії. Його обійшов Жоау Вієра. Самі Келопуро наблизився до шведа на відстань 900 тисяч доларів. Якщо тенденція збережеться, то невдовзі Ніклас втратить і другу сходинку престижного списку.

Найкращим з українців залишається Андрій Любовецький. Він посідає 54 місце в рейтингу найкращих онлайн-покеристів року. За кар’єру українець виграв в онлайні трохи менше трьох мільйонів доларів!