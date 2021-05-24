Розпочиналося все для Айзека напрочуд вдало. Хекстон переміг поле із 51 входу та став тріумфатором турбо-турніру за 5,2 тисячі доларів, заробивши майже 78 тисяч баксів.

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Щоправда, більшу частину свого виграшу американець безуспішно інвестував в інші дорогі змагання. Айзек зробив два входи у турнір за 25 тисяч "зелених", але до призової зони так і не досидів.

Чемпіоном тут став інший зірковий гравець. Австрієць Бенджамін Ролле у фінальному хедз-апі розібрався з росіянином Артуром Мартіросяном. Чемпіон став багатшим на 381 тисячу доларів, "mararthur1" отримав 234 тисячі баксів.