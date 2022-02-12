"Бог покеру" продає своє розкішне житло: як виглядає особняк за 6 000 000 доларів

Будинок шаленої вартості – власність бізнесмена та покерного гравця Дена Білзеряна. У ньому американський мільйонер провів свої юнацькі роки.

Ім'я Дена Білзеряна добре відоме покерній спільноті. Бізнесмен і зірка соцмереж часто розповідає про свої покерні подвиги. Дехто називає його "Королем інстаграму", проте Дену більше до вподоби прізвисько "бог покеру", яким він саме себе проголосив.

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У будинку, нещодавно виставленому на продаж, Білзерян провів своє дитинство. У 2000-х роках особняк фігурував у справі про банкрутство батька Дена – Пола Білзеряна. Той періодично перепродавав житло різним фірмам, пов'язаним із ним, щоб залишити нерухомість у своїй власності.

Остаточно розпрощатись з дорогоцінною сімейною "реліквією" Ден планує за шалені кошти. Вартість особняка – 6 000 000 доларів. За ці гроші майбутній власник отримає у своє розпорядження 10 спалень, 18 ванних кімнат, спортивну залу, кінотеатр та навіть власний баскетбольний майданчик.

Особняк, що належить Дену Білзеряну / Фото pokertube.com