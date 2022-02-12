"Бог покера" продает свое роскошное жилье: как выглядит особняк за 6 000 000 долларов

Невообразимой стоимости дом – собственность бизнесмена и покерного игрока Дэна Билзеряна. В нем американский миллионер провел свои юношеские годы.

Имя Дэна Билзеряна хорошо известно покерному сообществу. Бизнесмен и звезда соцсетей часто рассказывает о своих покерных подвигах. Некоторые его называют "Королем инстаграма", однако Дэну больше нравится прозвище "бог покера", которым он сам себя провозгласил.

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В доме, недавно выставленном на продажу, Билзерян провел свое детство. В 2000-х годах особняк фигурировал в деле о банкротстве отца Дэна – Пола Билзеряна. Тот периодически перепродавал жилье разным фирмам, связанным с ним, чтобы оставить недвижимость в своей собственности.

Окончательно распрощаться с драгоценной семейной реликвией Дэн планирует за сумасшедшие средства. Стоимость особняка – 6 000 000 долларов. За эти деньги будущий владелец получит в свое распоряжение 10 спален, 18 ванных комнат, спортивный зал, кинотеатр и даже собственную баскетбольную площадку.

Дом Дэна Билзеряна / Фото pokertube.com