Одним із претендентів на шестизначні призові і престижний титул був українець Дмитро Шубенок. Наш регуляр, однак, зійшов із дистанції незадовго до фінального столу.

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На фіналці одним із головних фаворитів вважали маститого угорського хайролера Андраса Немета, але прикрий кулер змусив угорця капітулювати на 9 позиції – 69 767 доларів призових. Ще один майстер високих лімітів Раміро Петроне уникнув усіх неприємностей і дістався кульмінації турніру.

В хедз-апі аргентинцю протистояв іспанець Хуан Домінгес, а шанси на перемогу в обох були практично рівні. Паритет за стеками, утім, порушив черговий кулер. Обидвом здали по флешу, а у Раміро Петроне комбінація виявилась міцнішою.

Довести справу до переможного кінця у співвідношенні фішок 4:1 було для аргентинця справою техніки. Раміро Петроне примножив власні інвестиції у 162 рази, заробивши 859 018 доларів призових. Іспанець Хуан Домінгес задовольнився другим призом – 591 687 доларів.