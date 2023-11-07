Американця іранського походження Шона Шейхана великим покерним цабе не назвеш. Але понад 1.5 мільйони доларів призових в живих турнірах і участь у покерних шоу, зокрема Poker After Dark, забезпечили йому певний статус у ком’юніті.

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Утім, у найближчі кілька років, Шону Шейхану про улюблену гру доведеться забути, принаймні у публічній площині. 54-річний американець відсидить 4 роки у федеральній в’язниці. Також у Шейхана конфісковано 300 000 доларів готівкою та фішками із гральних закладів.

Слідство встановило, що з 2019 року до початку 2022-го Шейхан та його спільники керували неліцензованим бізнесом з виробництва і оптової торгівлі марихуаною та продуктами її походження в окрузі Сан-Дієго. Підпільна фірма отримала красномовну назву "Cannaland" (Земля канабісу)



"Офіс Каналенду" / Фото PokerNews

Ділків викрили під час обшуків у їх "офісі". Докази оперативників задовольнили сповна – було вилучено понад 1360 кілограмів марихуани загальною вартістю близько 6 мільйонів доларів, а також 5 одиниць вогнепальної зброї.



Шон Шейхан / Фото PokerNews

Одному із головних фігурантів Шону Шейхану за місцевими законами загрожувало до 40 років в’язниці і штраф у 5 000 000 доларів. Але, завдяки співпраці зі слідством, лояльності судді і клопотанням авторитетних людей зі світу покеру, Шейхан відсидить лише 48 місяців.