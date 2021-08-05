Більше мільйона баксів на рік: канадський покерист відзвітував про прибутки

Зірковий гравець Даніель Негреану розповів про свій дохід за останні десять років. Канадець підтвердив реноме доволі відкритого для фанів хлопця.

Щоправда, графу навпроти 2020 року Даніель заповнив написом "COVID". Також не враховував і теперішній рік.

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Тож до звіту не увійшли поразки в хедз-ап поєдинках проти Дага Полка і Філа Хельмута. Та навіть ті гучні фіаско не зіпсували б доволі переконливої картини.

Адже лише за 2013 і 2014 роки Негреану в сумі заробив більше дев'яти мільйонів доларів!

Провальним видалися лише 2016 та 2017 роки — мінус 1,3 мільйона "зелених". Але далі канадець знову повернувся на білу смугу.

За останні десять років Даніель загалом заробив майже 11 мільйонів доларів!