Больше миллиона долларов в год: канадский покерист отчитался о прибыли

Звездный игрок Даниэль Негреану рассказал о своем доходе за последние десять лет и подтвердил реноме довольно открытого для фанов парня.

Правда, графу напротив 2020 года Даниэль заполнил надписью "COVID". Также не учитывал и нынешний год.

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Поэтому в отчет не вошли поражения в хедз-ап поединках против Дага Полка и Фила Хельмута. Но даже те громкие фиаско не испортили бы достаточно убедительной картины.

Ведь только за 2013 и 2014 годы Негреану в сумме заработал больше девяти миллионов долларов!

Провальным показались только 2016 и 2017 годы – минус 1,3 миллиона "зеленых". Но дальше канадец снова вернулся на белую полосу.

За последние десять лет Даниэль в целом заработал почти 11 миллионов долларов!