Щоправда, графу навпроти 2020 року Даніель заповнив написом "COVID". Також не враховував і теперішній рік.

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Тож до звіту не увійшли поразки в хедз-ап поєдинках проти Дага Полка і Філа Хельмута. Та навіть ті гучні фіаско не зіпсували б доволі переконливої картини.

Адже лише за 2013 і 2014 роки Негреану в сумі заробив більше дев'яти мільйонів доларів!

Провальним видалися лише 2016 та 2017 роки — мінус 1,3 мільйона "зелених". Але далі канадець знову повернувся на білу смугу.

За останні десять років Даніель загалом заробив майже 11 мільйонів доларів!