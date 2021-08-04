На вирішальну стадію турніру канадець вийшов із чип-лідерським стеком, маючи за спиною 114 великих блайндів. Зрештою, і за фіналкою Адамо обертів не збавляв.

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Фаворит, насамперед, розправився із єдиним представником пост-радянського простору Олексієм Поняковим, домінувавши 10-10 латвійця (45 тисяч доларів призових) парою валетів.

У підсумку, Майклу Адамо знадобилось трохи більше 2 годин, аби один за одним знищити кожного із опонентів у топ-9. Останнім на милість безжальному чип-лідеру здався "judd trump" (235 тисяч доларів).

А от чемпіонові дісталось 326 тисяч. Це уже четверта перемога канадця в популярному турнірі хайролерів, він єдиний покерист, якому це вдавалось.