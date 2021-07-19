Без відпустки та перепочинку: Негреану хоче добре заробити до кінця року

Зірковий канадський покерист не збирається почивати на лаврах. Він поділився щільним графіком на другу половину 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Даніель перервав чорну смугу, вигравши перший за багато років живий турнір. Негреану залишається третім у списку найуспішніших покеристів — понад 43 мільйона доларів призових.

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Попри це, канадець зберігає чудову працездатність. На нього чекає насичена програма турнірів:

Я відіграв USPO та PokerGO Cup. Тепер лечу в Кабо, аби змагатися на WSOP Online. Далі гратиму Poker Masters і Super High Roller Bowl. Згодом полечу в Лас-Вегас на WSOP. Не знаю коли відпочиватиму. Зараз я надзвичайно впевнений в собі.

Відпустки у Даніеля не буде, максимум кілька днів в Кабо Негреану разом з дружиною поваляються на пляжі.

Зважаючи на напружений графік, канадець вирішив відмовитися від участі в порівняно дешевих турнірах з великою кількістю учасників. Він зосередиться на битвах хайролерів.