Без отпуска и передышки: Негреану хочет хорошо заработать до конца года

Звездный канадский покерист не собирается почивать на лаврах. Он поделился плотным графиком на вторую половину 2021 года.

Напомним, недавно Даниэль прервал черную полосу, выиграв первый за много лет живой турнир. Негреану остается третьим в списке самых успешных покеристов — более 43 миллиона долларов призовых.

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Несмотря на это, канадец сохраняет превосходную работоспособность. Его ждет насыщенная программа турниров:

Я сыграл USPO и PokerGO Cup. Теперь лечу в Кабо, чтобы соревноваться на WSOP Online. Далее буду играть Poker Masters и Super High Roller Bowl. Впоследствии полечу в Лас-Вегас на WSOP. Не знаю когда буду отдыхать. Сейчас я чрезвычайно уверен в себе.

Отпуска у Даниэля не будет, максимум несколько дней в Кабо Негреану вместе с женой поваляются на пляже.

Несмотря на напряженный график, канадец решил отказаться от участия в сравнительно дешевых турнирах с большим количеством участников. Он сосредоточится на битвах хайроллеров.