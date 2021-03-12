Battle of the Minds: змагання шахістів і покеристів

Зіркові представники двох інтелектуальних видів спорту знову зіграють у спільному турнірі.

Відомий покерист Патрік Леонард об’єднався в команду з багаторазовим чемпіоном Росії Петром Свідлером. Їм протистоятиме дует монстрів: Айзек Хекстон та Олександр Грищук (триразовий чемпіон світу з бліцу).

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Відзначимо, що Грищук не просто залишається одним із топ-гросмейстерів планети, росіянина вважають найсильнішим покеристом серед усієї шахової еліти. Відомо, що він доволі давно, успішно та регулярно грає в покер.

Формат Battle of the Minds буде вельми цікавим: спершу партнери по командах провели спільні стріми, де навчали одне одного тонкощами своїх видів спорту.

Сьогодні ввечері відбудеться основне дійство. Матч складається з трьох сетів. У кожному сеті буде по одному раунду шахів і покеру.

Шаховий етап пройде в форматі Hand & Brain: шахіст із команди вибирає, якою фігурою ходити, а покерист вирішує, куди вона піде. Покерний раунд пройде в форматі HUSNG. Грати також будуть парами, приймаючи рішення по черзі: шахіст приймає рішення на префлопі, наступне слово за покеристом і так далі. Незалежно від результату відбудуться всі три сети.

Нагадаємо, кросовери шахів та покеру зараз дуже популярні. Даніель Негреану приймає участь у турнірі "PogChamps". Відомий гросмейстер Хікару Накамура організовує змагання "Jokers Gambit". А наприкінці грудня відбувся грандіозний турнір "Гра королів".