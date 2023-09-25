Батько 5 дітей може змінити життя завдяки покеру: американець зіграє в турнірі за 10 400 доларів

Чейз Маккамі здобув квиток на участь в грандіозному івенті Світового покерного туру, де кине виклик зіркам інтелектуальної гри. Американець кваліфікувався у турнір завдяки невеликим інвестиціям.

В грудні цього року організатори Світового покерного туру проведуть круту покерну подію. В Лас-Вегасі в рамках WPT, крім сайд-івентів, відбудеться турнір з бай-іном 10 400 доларів і рекордною для серії гарантією 40 000 000.

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Учасником непересічної події пощастило стати Чейзу Маккамі – батькові 5 дітей і ветеранові війни в Іраку. Американець кваліфікувався в турнір завдяки членству в ClubWPT. Клієнти цієї платформи вносять щомісячну абонентську плату і отримують можливість виграти, зокрема, квитки на престижні покерні події. Власне, Чейз Маккамі став одним зі щасливих кваліфаєрів, який побореться за солідні призові.



Чейз Маккамі / Фото PokerNews

Мотивації американцеві не позичати. Голова багатодітної сім’ї, в разі успіху, зможе забезпечити хороше майбутнє своїм п’ятьом дітям, а можливо й змінити фах. Зараз Чейз займається виробництвом шин для Goodyear, але не проти перекваліфікуватись на професійного гравця у покер. Адже гра ще з 9 років стала його пристрастю, любов до покеру привив йому дідусь.

З 2007-го Чейзові довелось на кілька років відкласти улюблене хобі у довгу шухляду. Здобувши освіту, Маккамі пішов служити і побував у гарячих точках на Африканському континенті, а також брав участь у війні в Іраку.