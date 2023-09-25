Отец 5 детей может изменить жизнь благодаря покеру: американец сыграет в турнире за 10 400 долларов

Чейз МакКами получил билет на участие в грандиозном ивенте Мирового покерного тура, где бросит вызов звездам интеллектуальной игры. Американец квалифицировался в турнир благодаря небольшим инвестициям.

В декабре этого года организаторы Мирового покерного тура проведут крутое событие. В Лас-Вегасе в рамках WPT, помимо сайд-ивентов, состоится турнир с бай-ином 10 400 долларов и рекордной для серии гарантией 40 миллионов.

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Участником незаурядного события удалось стать Чейзу Макками – отцу 5 детей и ветерану войны в Ираке. Американец квалифицировался в турнир благодаря членству в ClubWPT. Клиенты этой платформы вносят ежемесячную абонентскую плату и получают возможность выиграть, в частности, билеты на престижные события. Собственно, Чейз МакКами стал одним из счастливых квалифаеров, который сразится за солидные призовые.



Чейз МакКами / Фото PokerNews

Мотивации американцу не занимать. Глава многодетной семьи, в случае успеха, сможет обеспечить хорошее будущее своим пяти детям, а возможно и сменить профессию. Сейчас Чейз занимается производством шин для Goodyear, но не прочь переквалифицироваться на профессионального игрока в покер. Ведь игра еще с 9 лет стала его страстью, любовь к покеру привил ему дедушка.

С 2007-го Чейзу пришлось на несколько лет отложить любимое хобби в длинный ящик. Получив образование, Маккам пошел служить и побывал в горячих точках на Африканском континенте, а также участвовал в войне в Ираке.