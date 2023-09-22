20 вересня в King’s Resort стартувала жива покерна серія WSOP Circuit із загальною гарантією 3 000 000. Головні баталії розпочнуться наступного тижня. Наразі покеристи розігріваються у сателітах та флайтах.

До теми Головна подія осені: український покер-рум влаштовує турнір Pokerbet Million

Вишенькою на торті буде Головна подія, яка стартує 6 жовтня. На кону у Main Event з бай-іном 1.7 К – 1 000 000 євро. Баталії WSOP Circuit, де чемпіони, крім солідних призових, отримають золоті персні, будуть своєрідною прелюдією до ще більш масштабної серії.





WSOP Europe в Розвадові / Фото Kings Resort

З 25 жовтня по 11 листопада у Розвадові пройде WSOP Europe, неофіційний чемпіонат Європи з покеру. Спортсмени розділять 15 000 000 євро, третина загального призового фонду припаде на Головну подію. Бай-ін у Main Event становитиме 10 350 євро.