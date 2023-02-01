Слідом за Андрієм Любовецьким, який нещодавно зіграв за фінальним столом турніру з Омахи за 25 000 доларів, інший український покерист Ігор Ярошевський також відзначився на престижній хайролерській серії РСА.

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У турнірі PSPC Warm Up із Холдему було зроблено 162 входи, завдяки чому призовий фонд події склав 1 571 400 доларів. Українцю вдалося подолати шалену конкуренцію у компанії визнаних майстрів світового рівня.

Ігор Ярошевський пробився у хедз-ап, де на нього чекала зустріч з американцем Джессі Лонісом. На жаль, вирішальна битва склалася на користь суперника, який забрав чемпіонський кубок і головний приз 367 400 доларів. Дніпрянин отримав 229 750 доларів.

Ігор Ярошевський входить до числа найуспішніших гравців України. За свою кар'єру він виграв понад 4 000 000 доларів, посідаючи 3 місце за показником призових серед усіх українських покеристів.