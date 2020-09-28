Услід за WSOP Online, успішно перенести на простори всесвітньої мережі вдалося і другу за престижністю покерну серію планети – WPT, тобто Світовий покерний тур.

Усі залікові змагання уже позаду і аж до завершення останнього з них відкритим залишалося питання про те, хто стане найкращим гравцем серії.

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Претендентів було двоє: один із найуспішніших турнірних онлайн-гравців із пострадянського простору Артур Мартіросян та чемпіон "живого" варіанту WPT Скот Маргерсон.

Звісно, що обоє заявилися на фінальний івент WPT Online – турнір хайролерів із бай-іном 10 300 доларів. Усього змагання зібрали 100 входів, утім головними героями залишалися Мартіросян та Маргерсон. І один, і інший змогли подолати перший день змагань та вийти за фінальний стіл, закрутивши інтригу в боротьбі за титул найкращого гравця WPT Online до максимуму.

Першим не витримав напруги британець. Маргерсон вилетів на шостій сходинці, заробивши 47 500 доларів. А от з надіями на звання "Гравець серії" довелося попрощатися. Артур Мартіросян, натомість, не зупинився і став переможцем турніру, здолавши у хедз-апі власника браслета WSOP канадця Марка Радою.

Артур відтак заробив 239 500 доларів за перемогу у цьому івенті і ще 50 000 дісталися йому разом зі званням "Гравець серії".