У мережі триває чемпіонат світу з онлайн-покеру. Ця престижна серія існує з 2002 року і досі лише трьом гравцям вдавалося виграти 5 чи більше браслетів WCOOP: Денису Стребкову (9 титулів), Шону Дібу (8) і Дену Келі (5). Тепер до цієї компанії приєднався і Андрій "Kroko-dill" Заіченко.

Заіченко – один із найуспішніших покеристів із пост-радянського простору.

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В його активі понад 3,5 мільйона доларів призових у живих турнірах. А серед найцінніших трофеїв – браслет WSOP виграний у 2016 році в дисципліні 2-7 Triple Draw Lowball. Крім того, Андрій – чемпіон турніру хайролерів на EPT Прага, де він здобув поки найбільший виграш у кар’єрі (607 000 доларів).

Не менш успішний Заіченко і в онлайні, де його кар’єрні призові також вимірюються 7-значними числами. 5 же браслетів WCOOP – зайвий доказ класу та стабільності Kroko-dill. Свій крайній титул чемпіона світу він завоював у турнірі зі Стаду з бай-іном 1050 доларів. Для тріумфу Андрію довелося обіграти 100 суперників, що в підсумку принесло йому майже 25 тисяч доларів призових.

Зважаючи на те, що до завершення WCOOP 2020 залишається кілька днів, Заіченко, безумовно, спробує завоювати ще бодай один браслет і скоротити відставання від Стребкова та Діба у списку найтитулованіших учасників чемпіонату світу з онлайн-покеру в історії.