Флагманські змагання найбільшого покер-руму у світі GGPoker – GGMillions з бай-іному 10 300 доларів, цього тижня зібрали 152 входи, що дозволило сформувати солідний призовий фонд у понад 1,5 мільйона баксів.

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Фінішувати на 20-й сходинці вдалося зірковому українському професіоналу Володимиру Паламарю, який отримав 20 тисяч доларів призових. Натомість інший наш земляк Андрій Держипільський ще продовжує змагатися за трофей – він виборов місце за фінальним столом, що, до слова, видався дуже зірковим. Тут і відомі професіонали Юрій Дзівілевський, Оле Шеміон та Свен Андерсон, і семиразовий чемпіон GGMillions Майкл Аддамо, і колишній шахіст, а нині успішний хайролер Оттомар Ладва.

Держипільський почне битву у цій компанії з шостим стеком (майже 30 великих блайндів). Переможцеві дістанеться 300 тисяч доларів. Нагадаємо, з початку 2024 року Андрій вже кілька разів був учасником фінального столу GGMillions, але поки не підіймався вище другого місця. Чергову спробу здобути титул українець розпочне увечері 30 квітня, коли власне стартує фіналка.

Чипкаунт фінального столу GGMillions:

Espolon – 85 великих блайндів Оттомар Ладва – 71.9 Юрій Дзівілевський – 68.8 Оле Шеміон – 55.3 NuttyWolves – 30.5 Андрій Держипільський – 29.7 Майкл Аддамо – 23.1 A Lasouskii – 16.4 Свен Андерсон – 15.2

Українці заробляють в Монако

Одразу вісім українців стали призерами турніру хайролерів за 2 200 євро на етапі EPT у Монако. Найвище з наших земляків забрався Сергій Таракін – 21 місце і 11 тисяч євро призових.